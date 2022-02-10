الدبيبة يتمسك بموقعه وفق خريطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه «لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس».

وأضاف الدبيبة، في لقاء مع قناة «ليبيا الأحرار»، أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، معتبرًا أن «ما حدث في مجلس النواب هو تعدٍ صريح على اختصاص المجلس الرئاسي».

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وجدد الدبيبة تأكيده السابق بأنه «سيسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي»، متابعًا: «الهدف من الاتفاق السياسي وخارطة الطريق هو الوصول إلى الانتخابات، وخارطة الطريق المعتمدة تنص على أن الحكومة تنتهي مع المجلس الرئاسي بالوصول للانتخابات».

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى مطار معيتيقة قادمًا من طبرق، بعدما تسلم قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وعقب وصوله ألقى باشاغا كلمة أمام وسائل الإعلام، شكر خلالها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقال إنه «على ثقة بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة».

وأول أمس الثلاثاء، تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بحكومته التي أكد أنها مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة، متهما من قال إنهم «يسعون لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال».