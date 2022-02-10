باشاغا يصل طرابلس ويؤكد أن الحكومة ستكون حكومة الجميع

العنوان-طرابلس

وصل فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس فور اختياره رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب الليبي.

وأكد، باشاغا، لدى وصوله إلى مطار معيتيقة، إن الحكومة الليبية الجديدة ستكون حكومة الجميع.

وقال إنه لا يمكن لأي حكومة أن تنجح دون التعاون مع السلطة التشريعية، وأن الحكومة الليبية القادمة ستكون حكومة للجميع.

وكلّفت رئاسة مجلس النواب باشاغا بتشكيل الحكومة في غضون 15 يوما.

وقال، المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، في تصريح صحفي، إن “مدير مكتب شؤون الرئاسة الأستاذ عوض الفيتوري سلّم السيد رئيس الوزراءفتحي باشاغا تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 عشر يوماً من تاريخه”.