اللجنة العلمية توصي بإعادة فتح المدارس في طرابلس الكبرى

أوصت اللجنة العلمية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإعادة فتح المدارس بمراقبات التعليم بطرابلس الكبرى، مع التأكيد على عدة إجراءات أهمها ضرورة التزام كافة المدارس بالتوصيات الخاصة بالإطار الوبائي المعتمد من وزارة التعليم، وضرورة دعم وزارة التعليم في الالتزام بهذا الإطار، وتفعيل حملة المشروع الوطني للتحصين ضد مرض كورونا في المدارس.

كما أكدت اللجنة على ضرورة دعوة أولياء الأمور وربما اللجوء إلى إلزامهم لاستكمال جرعات اللقاح الخاصة بهم، وتشجيعهم على تطعيم أبنائهم، بالإضافة إلى التأكيد على عدم اشتراط عودة التلاميذ للدراسة بالحصول على نتيجة اختبار مسحة سالبة، والاكتفاء بالعمل بالبروتوكول المعتمد من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة التعليم.

وطلبت اللجنة من وزارة الصحة توفير السعة السريرية الكافية، وإزالة أية عراقيل تمنع إعادة فتح مراكز العزل المغلقة، مع التأكيد على أهمية فتح قسم عزل خاص بالأطفال في طرابلس، ليُخفّف العبء على مراكز العزل العاملة فيها، والطلب من غرفة الطوارئ بوزارة الصحة رفع مستوى تنسيق إحالة الحالات بين مراكز وأقسام العزل بالمدن المختلفة.

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