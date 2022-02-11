الأمم المتحدة: مستمرون في دعم الدبيبة رئيس الحكومة في ليبيا

قالت الأمم المتحدة، إنها تعتقد أن عبد الحميد الدبيبة هو رئيس الحكومة في ليبيا، ومستشارتنا الخاصة ستيفاني ويليامز تسعى للحصول علي إيضاحات من الأطراف الليبية.

وأعلنت الأمم المتحدة، في أعقاب تعيين البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باغاشا رئيسا جديدا للحكومة، أنها لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة “رئيسا للوزراء في ليبيا”.

وسئل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي عما إذا كانت المنظمة الدولية لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب “نعم”.

يشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.