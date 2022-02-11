بلدية بنغازي تعلن دعمها لاختيار مجلس النواب لحكومة جديدة

العنوان-بنغازي

أكدت بلدية بنغازي، اليوم الجمعة، على دعم ما جاء في جلسات مجلس النواب بخصوص وضع خارطة طريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المُحدد بعد أربعة عشر شهراً من تاريخه.

كما أكدت، البلدية في بيان، على دعم الحكومة الجديدة التي سوف يعتمدها مجلس النواب.

وحمّلت البلدية، المجتمع الدولي وبعثة الأُمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤوليتها حيال احترام تعهدهما للشعب الليبي وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

وقال البيان “نُحذر كافة المتآمرين وتجار الحروب والذين يسعون بكل الوسائل لخلق الفتنة في الوطن بأن الشعب الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام مؤامراتهم“.

وأكدت البلدية على وحدة ليبيا وشعبها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.