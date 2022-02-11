ليبيا الان

بلدية بنغازي تعلن دعمها لاختيار مجلس النواب لحكومة جديدة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

أكدت بلدية بنغازي، اليوم الجمعة، على دعم ما جاء في جلسات مجلس النواب بخصوص وضع خارطة طريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المُحدد بعد أربعة عشر شهراً من تاريخه.

كما أكدت، البلدية في بيان، على دعم الحكومة الجديدة التي سوف يعتمدها مجلس النواب.

وحمّلت البلدية، المجتمع الدولي وبعثة الأُمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤوليتها حيال احترام تعهدهما للشعب الليبي وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

وقال البيان “نُحذر كافة المتآمرين وتجار الحروب والذين يسعون بكل الوسائل لخلق الفتنة في الوطن بأن الشعب الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام مؤامراتهم“.

وأكدت البلدية على وحدة ليبيا وشعبها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.


Post Views:
33

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك