جامعة الدول العربية توجه جانباً من استثماراتها نحو ليبيا

وجّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، دعوة إلى القطاع الخاص العربي لتوجيه جزء من استثماراته إلى داخل الأراضي الليبية، للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وجاءت هذه الدعوة ضمن اجتماعات المجلس في دورته الــ 109 المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، بمقر الأمانة العامة -من 6 إلى 9 فبراير الجاري- وشارك في جلساتها وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة “محمد الحويج”، وترأستها وزيرة التجارة والصناعة المصرية “نيفين جامع”، بحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة الوزراء العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد “الحويج” خلال مشاركته، أن وجود استراتيجية عربية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية يسهم في تحقيق العوائد المنشودة.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أهمية العمل بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي عُقد في مدينة طرابلس يومي 28 – 29 نوفمبر العام الماضي، تحت شعار “الاستثمار وعودة الحياة”، بالإضافة إلى مناقشة التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

يشار إلى أن الاجتماع الوزاري المنعقد اليوم الخميس قد شهد تسليم واستلام للرئاسة الدورية للمجلس من ليبيا إلى مصر، وقد عُقدت الاجتماعات التحضيرية بالمجلس على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين.

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