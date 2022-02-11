مصرف ليبيا المركزي يطلق منصة للتجارة الإلكترونية

افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير منصة التجارة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال احتفالية حضرها وكيل وزارة الاقتصاد ورؤساء مجالس إدارات المصارف التجارية والمديرون العامون للمصارف، ورئيس شبكة تجارة ليبيا إلى جانب حضور شركات الدفع الإلكتروني الخاصة وعدد من الضيوف.

وأعلن الكبير خلال كلمته الافتتاحية إطلاق منصة التجارة الإلكترونية، مؤكدا أنها تعد إحدى إستراتيجيات مصرف ليبيا المركزي لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني كما تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات السوق الليبي في مجال عمليات الشراء الإلكترونية، ووسيلة أساسية في إتمام عمليات الشراء إلكترونيا باستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية المربوطة بشبكة الموزع الوطني.

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