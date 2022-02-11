القيادة العامة للجيش تؤيد تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة

العنوان-بنغازي

رحّبت، القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وأعلنت تأييدها لقرار مجلس النواب، بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، “لتولي قيادة البلاد بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون”.

كما أعلنت القيادة، في بيان تلاه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، على “دعم مجهودات اللجنة العسكرية (5+5) وتمهد لإجراء الانتخابات وتسعى لإرساء قواعد الأمن والأمان وتدعم الحرب على الإرهاب وتوحد مؤسسات الدولة”.

وأكدت القيادة، على أنها “تتابع وباهتمام شديد كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتي انتهجها الليبيون لحل الأزمة الليبية الشاملة وتدفع بالوطن إلى الأمام وتحقق طموح المواطن الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور للبلاد وبدء عجلة التنمية والبناء في أجواء يسودها الأمن الاستقرار”.