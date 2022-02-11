الخارجية المصرية تثمّن إجراءات “النواب” و”الأعلى للدولة”

قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وإنها تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية.

وثمّن حافظ في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الخارجية المصرية، إجراءات مجلس النواب الليبي التي اتخذها بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، منوهاً أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دورها الرقابي عليها.

وأكد حافظ أن مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، بالإضافة إلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدة زمنية محددة.

وأعرب حافظ عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها، داعياً كافة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.

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