صنع الله يرحب بعودة شركة سوناطرك للبلاد

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن عودة شركة سوناطرك الجزائرية لاستئناف مشاريعها النفطية في البلاد أمر يبعث على التفاؤل في ظل سعيها لتطوير الحقول القائمة واستكشاف أخرى.

وقال صنع الله خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الشركة الجزائرية توفيق حكار إن زيارة مسؤولي سوناطراك دليل على استقرار الأوضاع في ليبيا، لافتا إلى أن الجانبين سيتعاونان في مجالات الحفر والاستكشاف والتدريب.

وأشار صنع الله إلى اأ الشركة تعمل في كل من حوض غدامس وحوض مرزق، ويمكنها التطوير والاستثمار في المواقع التي تعمل بها الشركة، مع مساهمة الشركات الجزائرية التابعة لسوناطراك في صيانة الحقول الليبية والمواقع الأخرى مثل الخزانات وإعادة بناء ومد الخطوط، وآبار الحفر.

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