باشاغا: سأقدم حكومتي خلال أسبوعين.. وألتزم بإجراء الانتخابات خلال 14 شهرًا من الآن

أكد رئيس الحكومة المُعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، أنه سيضمن استكمال الانتخابات الليبية في موعد أقصاه 14 شهرًا، وفقًا لخارطة الطريق التي وضعها البرلمان.

وقال باشاغا في مقال منشور عبر صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، أن ليبيا وصلت مرة أخرى إلى مفترق طرق، حيث ثابر الشعب الليبي على دفع بلاده إلى الأمام على طريق الاستقرار والوحدة والازدهار.

وأردف قائلا “بهذه الروح واحتراما لرغبات أكثر من مليوني ليبي يؤمنون بأن طريق بلادنا إلى الديمقراطية يبدأ من صندوق الاقتراع، قبلت دعم أبناء وطني لتولي منصب رئيس الوزراء”.

ومضى بقوله “إنني مدرك لتطلعات الشعب الليبي. سأقضي وقتي في هذا المنصب في العمل لضمان حياة أفضل لليبيين الذين ما زالوا يكافحون لتأمين حقوقهم الأساسية. حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق أحلامنا في بناء دولة تحترم جميع مواطنيها وتوفر لهم فرصًا لائقة.”

واستدرك قائلا “كما هو معلن في خارطة الطريق التي وضعها البرلمان، سأضمن استكمال الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرًا. يجب أن نعمل من أجل انتخابات موثوقة وآمنة وشاملة، وسيكون هذا هو أهم هدفي الوحيد كرئيس للوزراء”.

ولفت إلى أنه “واجهت عمليتنا الانتخابية الأخيرة بعض الصعوبات الأمنية ، بما في ذلك حماية بيانات المواطنين. يجب أن نسعى إلى معالجة هذه المخاوف وأي مخاوف أخرى تتعلق بالانتخابات لمنح الليبيين والعالم ثقة في مصداقية نتائج الانتخابات المقبلة”.

وشدد على أنه لن يقدم وعودًا غامضة وغير واقعية، لكنه سيلتزم بضمان عدم تكبد الدولة الليبية المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وأشار إلى أنه “بالإضافة إلى تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات الذي حدده البرلمان ، يجب التركيز على القضايا الجادة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد”.

وتطرق إلى أنه “يجب أن نضاعف خطواتنا لمكافحة كوفيد -19 وتأثيره ، بدءًا بجهود التطعيم الشاملة. لقد فقد الكثير من الليبيين أحباءهم بسبب الوباء ، وعانى الكثيرون من التكاليف الاقتصادية للوباء العالمي الذي طال أمده”.

وانتقل للحديث عن المصالحة قائلا “المصالحة بين مواطني أمتنا أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح العملية الانتخابية وحكومة مستقبلية تكون مسؤولة أمام جميع الأشخاص الذين تخدمهم. يجب أن نعمل على مبادرات على المستوى المحلي ومع مجموعة متنوعة من المجموعات في المجتمع. يجب أن تركز حكومتنا على جمع الليبيين معًا حول ما يوحدهم بدلاً من التركيز على ماضينا”.

وذكر أنه حان الوقت لوضع استراتيجية لوضع ليبيا على طريق الانتعاش الاقتصادي، مضيفا “يجب أن نلتزم بدعمنا للمؤسسة الوطنية للنفط، التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على العمل في ظل ظروف صعبة”.

وواصل بقوله: “سأسعى لتصحيح إنتاج النفط والغاز الليبي، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق الدولية مع زيادة دخلنا القومي وتنويع إيرادات الدولة على المدى الطويل”.

وطالب بضرورة التعلم من دروس التاريخ، التي ظل فيها اقتصادا مغلقا لعقود، وكذلك لسنوات من الانقسام، التي سيطر فيها القلة على الأموال العامة، وكذلك السياسات المالية والنقدية التجارية المشوهة، التي أثرت بشكل مباشر وسلبي على حياة المواطنين.

وتحدث عن أنه “يجب علينا الآن تنفيذ سياسات مالية سليمة لإصلاح هذا التاريخ، بما في ذلك دعم السياسات العقلانية التي تزيد القوة الشرائية وتوفر السيولة في البنوك؛ تحرير الاقتصاد لمساعدة شباب أمتنا الواعد على تحقيق طموحاتهم ؛ والتأكد من أن مؤسسات الدولة لدينا تقدم الخدمات لمواطنينا ، وليس فقط لنخبتنا”.

وأتم بقوله “أريد أن أرى ليبيا مستقرة وآمنة، ويجب أن تكون لدينا مساءلة حكومية وازدهار للشعب الليبي. كنت أتمنى أن أكون في دور قيادي في بلدنا من خلال الانتخابات الرئاسية، ولكن يجب أن نكون قابلين للتكيف وننشئ مسارات جديدة عندما تفشل المسارات الأصلية”.

وأختتم بقوله: “عندما أقدم الحكومة الجديدة رسميًا كرئيس للوزراء في غضون أسبوعين، سأكون قادرًا على القيام بما هو أكثر أهمية لدعم الشعب الليبي في سعيه لمستقبل أكثر واعدًا والتأكد من أننا نبني دولة ليبية مستقرة وآمنة”.