البناني: باشاغا رجل “صادق ووطني”

قال رئيس حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا عماد البناني: إشارة الدبيبة إلى وجود تقارب بين الإخوان والعسكر لتحقيق مصالح سياسية مناكفة رخيصة تمنيت ألا يقع فيها، متسائلا: ” لماذا يُقحم الدبيبة اسم الإخوان في خطابه رغم أن الجميع يعرف أنها جماعة لا علاقة لها بالسياسة؟” وفق زعمه.

أضاف في حوار مع قناة الحزب “العدالة والبناء” أن: “المرحلة الحالية حرجة وصعبة على الدبيبة، وأتمنى ألا يكون إقحامه لاسم الإخوان في خطابه مسايرة لموجة إقليمية للاستفادة منها، والإخوان والعسكر لم يتفقوا في يوم من الأيام ولا أتوقع أن يتفقوا، و تمنيت أن يكون خطاب الدبيبة الأخير هو أول خطاباته بعد تسلم السلطة والعمل على ما جاء به من ضرورة إجراء الانتخابات”.

وواصل قائلًا أن النوايا التي تحدث عنها الدبيبة طيبة وأتمنى أن يكون قادرا على تحقيقها، وباشاغا أظهر بزيارته لحفتر حسن النوايا لاقتحام العقبات، و أكد حرصه على جمع الليبيين، وليس في السياسة عدو دائم، و أقول لباشاغا إن توافقات الخصوم تحتاج إلى تأسيس، وهذا ليس مكتملا رغم حسن النوايا، و وفاء باشاغا بتعهده عدم الترشح للرئاسة جزء من مصداقيته الوطنية”.