باشاغا من “معيتيقة”: أثق بالتزام حكومة الوحدة بالتداول السلمي للسلطة

قال رئيس الحكومة المسمّى من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن عمله سيركز على المصالحة بين الليبيين والمشاركة والعمل الجماعي.

وأضاف باشاغا في مؤتمر صحفي عقده عقب وصوله إلى مطار معيتيقة، أن العلاقة مع جميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم على جميع الأصعدة، وخصوصاً الصعيد الأمني.

ووجه باشاغا شكره لبعثة الأمم المتحدة على جهودها، وعبّر عن تطلعه للتعاون الإيجابي والعمل المشترك معها.

وختم باشاغا بشكره لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والذي “تحمّل مسؤولياته في فترة صعبة”، حسب تعبير باشاغا، وعبّر عن ثقته بالتزام حكومة الوحدة بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

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