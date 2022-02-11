حكار : حجم استثمار سوناطراك في ليبيا يتجاوز 150 مليون دولار

أكد الرئيس والمدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار أن حجم استثمارات الشركة في ليبيا يتجاوز 150 مليون دولار.

وقال حكار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، إن استكشاف الشركة يصل إلى نحو 200 مليون دولار، مشيرا إلى ما يهم الشركة الاكتشافات وليس الحجم.

وأشار حكار إلى وجود احتياطات مهمة من النفط والغاز في البلاد تحتاجها السوق الدولية، لافتا إلى أن الشركة ستعمل على تطوير الحقول في أقرب وقت لتصبح هذه الاحتياطات جاهزة للسوق الدولية خاصة في أوروبا، كما أنها ستعمل مع الجانب الليبي من أجل إحداث استقرار في أسواق الغاز الدولية.

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