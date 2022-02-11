بليحق: البرلمان سلم باشاغا تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 يوماً

سلم مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب عوض الفيتوري رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 يوماً من تاريخه.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن ذلك جاء بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس بالتصويت على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة.

ولفت بليحق، إلى أن مدير مكتب شؤون الرئاسة عوض الفيتوري، سلم فتحي باشاغا تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 يوماً من تاريخه، بناءً على تعليمات رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح.

ويشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.