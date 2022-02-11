بليحق: البرلمان سلم «باشاغا» تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 يوماً

سلم مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب ” عوض الفيتوري ” رئيس الحكومة الجديد “فتحي باشاغا ” تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 يوماً من تاريخه.

وبحسب عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فإن ذلك جاء بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس بالتصويت على اختيار ” فتحي باشاغا ” رئيساً للحكومة.

ولفت بليحق، إلى أن مدير مكتب شؤون الرئاسة “عوض الفيتوري”، سلم “فتحي باشاغا” تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 يوماً من تاريخه، بناءً على تعليمات رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح.

ويشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.