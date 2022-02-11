الدبيبة: الرئاسي هو من يحق له تغيير الحكومة

قال عبدالحميد الدبيبة إنه “لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس”.

وأضاف الدبيبة، في لقاء مع قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، أن “المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير الحكومة وفقًا لخارطة الطريق في جنيف”، معتبرًا أن “ما حدث في مجلس النواب هو تعدٍ صريح على اختصاص المجلس الرئاسي”.

وجدد الدبيبة تأكيده السابق بأنه “سيسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي”، متابعًا: “الهدف من الاتفاق السياسي وخارطة الطريق هو الوصول إلى الانتخابات، وخارطة الطريق المعتمدة تنص على أن الحكومة تنتهي مع المجلس الرئاسي بالوصول للانتخابات”.