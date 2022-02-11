بالعون: سيناريو الحكومات المزدوجة مرشح بقوة

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إن من غير المرجح أن يعترف رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بالتعيين الجديد لمجلس النواب، ولذلك فمن المحتمل أن نواجه سيناريو عودة الحكومات المزدوجة من جديد التي تضم رؤساء حكومة متنافسين.

أضافت في تصريحات صحفية أنه كان اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة بسبب شعبيته الواسعة في ليبيا التي من المحتمل أن تسهم في تآكل شعبية الدبيبة محليًا حتى لو استمرّ المجتمع الدولي في الاعتراف بالدبيبة رئيسا للحكومة إلى يونيو المقبل.

أضافت أن السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى كان وجود فيتو أمريكي بريطاني على دخول سيف الإسلام ضمن القوائم النهائية للرئاسة، ولذلك لا أتوقع إجراء أي انتخابات نزيهة في ليبيا بعد 14 شهرا حسب خارطة الطريق إلا إذا حظي الفائزون فيها بوصاية ورضا الغرب.

واختتمت أن اللعبة السياسية حاليا انتقلت من مدينة السلام طبرق إلى العاصمة طرابلس التي ربما تشهد تصعيدا عسكريا يرتقي إلى أعمال عنف بين منتخَب جنيف ومنتخَب البرلمان الليبي، إذ سيسعي كل طرف لتعزيز سلطته بالعاصمة على حساب الآخر من خلال المجموعات الموالية له.