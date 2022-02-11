«معزب» عن تكليف باشاغا برئاسة الحكومة: الوضع لن يختلف بتغيير رأس السلطة التنفيذية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، عن اختيار باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة:” إن الوضع لن يختلف كثيرًا بتغيير من هم على رأس السلطة التنفيذية، في ظل تعقد وتشابك المشهد الداخلي والخارجي”.

وأضاف معزب، في تصريحات صحفية، أن سلبيات الخطوة تتمثل في تأجيل الانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور وتوحيد المؤسسات، وخاصة الأمنية والعسكرية.

ولفت إلى أن بعض التشكيلات المسلحة التي لا يستهان بها، وتتوجس من وصول باشاغا للحكم، وأنهم يتحفظون على عملية دمجهم في مؤسسات الدولة الرسمية.

ويشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.