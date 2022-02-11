بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 11 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يميل الطقس للاستقرار على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16-19) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر أخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16-19) مْ، ولاتتجاوز (13) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16 -20)مْ وتسجل ارتفاع بسيط من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19) مْ وتسجل ارتفاع بسيط من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة( 18:48).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:53).