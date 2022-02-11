التريكي: ماقام به البرلمان باطل والدبيبة هو الشرعي

وصف مصطفى التريكي عضو مجلس الدولة الاستشاري، تكليف البرلمان لفتحي باشاغا، برئاسة الحكومة الجديدة بـ”الباطل” متمسكا باستمرار عبدالحميد الدبيبة على رأس السلطة التنفيذية.

وقال التريكي، عبر حسابه على “فيسبوك” :” ماقام به البرلمان باطل والدبيبة هو الشرعي”.

وتساءل:” هل سحبت الثقة من الدبيبة وفق الإتفاق السياسي وبالتوافق مع مجلس الدولة؟، وما مصير المجلس الرئاسي و أحد أفراد قائمته يستبدل من مجلس عقيله؟”.

وتابع:” هل ضمن التعديل الدستوري “خارطة الطريق ” المتفق عليه “ظاهريا ” بالأغلبية الموصوفة في جلسة مجلس النواب كما ينص القانون؟، ما هي الضمانة حول التوافق لإجراء الإنتخابات الدستورية قبل 14 شهر ؟”.

ولفت إلى أن ما وصفه بـ” مجلس عقيله وحفتر وباشاغا” يرمي بكرة النار هنا في طرابلس”.