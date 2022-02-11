الحويج يدرس تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع» مع مصر

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نفين جامع، الخميس، آلية تفعيل اتفاقيات الحريات الأربع المبرمة بين البلدين، والمتعلقة بالتملك والتنقل والعمل والإقامة.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى سُبل دعم اللجان الفنية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية.

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وأشار البيان إلى اتفاق الجانبان على عقد اجتماعات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية.

وفي مايو الماضي، انتهت اللجنة القنصلية الليبية- المصرية المشتركة خلال اجتماعها بالقاهرة إلى بحث ضرورة تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع» بين البلدين، إلى جانب مناقشة التعاون في مجالات مختلفة.