الدبيبة يعترف بزيارات سرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر رئيس الحكومة المقال عبدالحميد الدبيبة، أن اختيار مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا. ”محاولة لدخول طرابلس بالقوة“، وكشف في الوقت ذاته أنه يبحث خريطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لباشاغا، تعهد فيها بفتح ”صفحة جديدة“.

وقال الدبيبة في مقابلة مع تلفزيون ”ليبيا الأحرار“ اليوم الجمعة، إن حكومته ”قد تعلن عن مبادرة خلال الأيام المقبلة. تتمحور حول وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب.

تراجع

وأكد أنه مستعد للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة لفترة أطول .

ورفض الدبيبة، التخلي عن منصبه للحكومة الليبية التي كلف النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا برئاستها.

خريطة الطريق

وقال “ما زلت أمارس عملي وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خريطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار.. واجبي يفرض علي أن أسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي وما زلت ملتزما بذلك“.

واعتبر أن المجلس الرئاسي، ”هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخريطة الطريق في جنيف“.

زيارات سرية

وأقر الدبيبة خلال مقابلته مع تلفزيون ”ليبيا الأحرار“، بأنه أجرى ”زيارات سرية إلى بعض الدول“.

وقال: ”قمت بزيارات سرية غير معلنة لبعض الدول بحثا عن الاستقرار“.

وكانت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية، ذكرت منتصف يناير الماضي. أن ديفيد برنيع رئيس جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي التقى الدبيبة في العاصمة الأردنية عمان.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء ”بحث التطبيع والتعاون الأمني بين ليبيا وإسرائيل. “ونفى مكتب الدبيبة في حينه صحة الخبر.

باشاغا : صفحة جديدة

في المقابل، تعهد رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، بأن تكون أيدي حكومته المرتقبة ”ممدودة للجميع دون استثناء“. فيما حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مما وصفها بمحاولة لدخول طرابلس بالقوة.

وفي كلمة مقتضبة أدلى بها، مساء الخميس، توجه باشاغا بالشكر إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. قائلا: ”أنا على ثقة بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة“.

وأضاف ”سأعمل على أن أكون عند حسن الظن، ولا مكان للظلم والانتقام والكراهية. وسنفتح صفحة جديدة أساسها المحبة“.

وتابع: ”سنتعاون دائما مع مجلسي النواب والدولة. وسنبدأ مرحلة جديدة ونطوي صفحة الماضي“. مشيرا إلى أن ”علاقة الحكومة بجميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل، والعمل بشكل وثيق على جميع الأصعدة“.

وجاءت كلمة باشاغا بعد وصوله إلى مطار معيتيقة، قادما من طبرق. عقب تكليفه من البرلمان الليبي بتشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق من الخميس، اختار مجلس النواب، باشاغا، ليكون رئيسا مؤقتا للوزراء في ليبيا.

وقال المتحدث باسم البرلمان، إن اختيار فتحي باشاغا رئيسا مؤقتا للوزراء جاء بعد انسحاب مرشح منافس.