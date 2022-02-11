الصين: نشاط مستمر وانتشار سريع لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا

ليبيا- حذر مندوب الصين الدائم بالأمم المتحدة “تشانغ جون” من نشاط مستمر وانشار سريع لتنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق من بينها ليبيا والعراق وسوريا.

ووفقا لما ورد في وكالة أنباء “شينخوا” الصينية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد فقد جاء تحذير “جون” في إطار حديثه عن الجهود المبذولة لكبح الموجة الجديدة من الإرهاب داعيا المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام وثيق للتهديدات الإرهابية التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان.

وأضاف “جون” إن تنظيم “داعش” الإرهابي ينتشر بوتيرة أسرع في أجزاء كثيرة من إفريقيا من بينها ليبيا مطالبا المجتمع الدولي بمساعدة الدول الإفريقية بقوة لتعزيز بناء القدرة على مكافحة الارهاب والتطرف العنيف المنتشران في العديد من الأماكن في القارة السمراء وهو ما تلتزم به الصين حاليا.

ترجمة المرصد – خاص

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