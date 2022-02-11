“مغيب”: التصريحات الأممية حول الدبيبة “غير منطقية”

اعتبر النائب في مجلس النواب، سعيد مغيب، أن تصريحات الأمم المتحدة بالاعتراف بعبد الحميد الدبيبة رئيسًا للوزراء ليست منطقية، مشيرًا إلى أن الأطراف الخارجية لا تريد الاستقرار لليبيا.

وأضاف مغيب، في حديث له مع قناة “صدى البلد” المصرية، أن تكليف فتحي باشاغا على رأس الحكومة الجديدة لقي قبولاً كبيرًا من قبل مجلسيْ النواب والدولة، وهو ما وضع قوى خارجية في موقف محرج، كما أن الليبيين لا يهمهم موقف الأمم المتحدة.

وأردف مغيب أن مجلس النواب قال كلمته واختار عن اقتناع باشاغا رئيسًا جديدا للحكومة، لافتًا إلى أن المجلس حاول السنوات الماضية إصدار بعض القرارات، إلا أنه اكتشف أن هناك من يستخدم الطرف الآخر في السلطة لإجهاض تلك القرارات.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد قال إن الأمم المتحدة ستُواصل اعترافها بالحكومة التي تم تكليفها بإيصال البلاد إلى الانتخابات كحكومة شرعية وهي حكومة الدبيبة.

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