باشاغا جاء للسلطة بحوار ليبي ليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن الحكومة الجديدة تعتبر أول حكومة جاءت بعد اتفاق ليبي ليبي.

وأوضح بن شرادة في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة. أن ما حدث في جلسة مجلس النواب كان بناءٍ على اتفاق مسبق بين مجلسي النواب والدولة. ومن يقول غير ذلك هو بعيد كل البعد على الحقيقة.

وأضاف أن مجلس الدولة اشترط اعتماد خارطة الطريق في الإعلان الدستوري. وهذا ما حدث وتم التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، ومن ثم الذهاب إلى الحكومة.

ولفت إلى أن هذه الحكومة جاءت بحوار ليبي ليبي بعيداً عن جنيف وبرلين وغيرها .

وأشار بن شرادة إلى أنه خلال اجتماعات لجنتي خارطة الطريق المنبثقة من مجلس النواب والأعلى للدولة. تم الاتفاق على كل شيء، وكذلك تم الاتفاق على التزكيات وعددها وكافة التفاصيل، ومن يقول غير ذلك يكون جانبه الصواب.