“بوريل” و”دي مايو” يتفقان على استمرار توحيد الهدف الأوروبي في ليبيا

اتفق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو؛ على ضرورة الاستمرار في توحيد الهدف الأوروبي؛ من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، لدعم العملية السياسية في البلاد والتي يقودها الليبيون وتُيسرها الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، حيث بحثا العملية السياسية في ليبيا، والوضع في منطقة الساحل ومالي، إلى جانب تطورات الأزمة في أوكرانيا.

جاء ذلك غداة لقاء دي مايو مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز في العاصمة الإيطالية روما، وعقب اجتماع آخر لممثلي عدد من الدول الأوروبية والعربية لبحث الملف الليبي.

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