الكرتيحي: التصويت على التعديل الدستوري الثاني عشر للمادة 30 كان صحيحا

أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي أنه “جرى الاتفاق مع جميع الكتائب المسلحة داخل طرابلس ووزارة الداخلية على تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا وليس لديهم أي اعتراض على هذا الأمر”.

وأضاف الكرتيحي في تصريح لموقع “بوابة إفريقيا الإخبارية” إنه “تم حسم الأمر بشأن تولي باشاغا رئاسة الحكومة مبينا أن تكليف باشاغا لرأسة الحكومة صحيح بحكم القانون من حيث دستورية انعقاد الجلسة والنصاب القانوني كما أن التصويت تم بإجماع النواب 144 صوت”.

وبين الكرتيحي أن “باشاغا يتجه إلى مدينة طرابلس وسوف يكون له كلمة متلفزة حال وصوله” مشيرا إلى أنه “سيتسلم مهامه بعد 15 يوم أي بعد تقديمة للتشكيلة الحكومية وحصوله على الثقة من مجلس النواب”.

ولفت الكرتيحي إلى أن “التصويت على التعديل الدستوري الثاني عشر للمادة 30 كان صحيحا وبالأغلبية المطلقة للنواب المتواجدين والمثبت حضورهم والبالغ عددهم 133 نائب”.