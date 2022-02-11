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مسؤولة إيطالية: استقرار ليبيا مسألة حاسمة لدول المنطقة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني، أن بلادها تُواصل جهودها في ليبيا من أجل استقرار ليبيا وهو الأمر الذي يعد حاسما لدول الجوار وإيطاليا وأوروبا بشكل عام.

وأشارت سيريني، خلال جلسة مساءلة برلمانية، إلى أن إيطاليا ستواصل دعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إعادة السلام إلى ليبيا عبر مسار “ليبي ليبي”.

واعتبرت أن تأجيل الانتخابات في ليبيا؛ فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حاليًا إلى منظور انتخابي واضح، مضيفةً أن الهدف الرئيس المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة؛ يجب أن يكون مبنيًا على أسس قانونية ومتوافق عليها، وأن تُجرى في مواعيد ليست بعيدة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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