خطة إخراج المرتزقة جاهزة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجموعة العشرة اللجنة العسكرية المشتركة اللواء مختار النقاصة إن اللجان والفرق الفنية لتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية جاهزة.

وأوضح النقاصة لوكالة أخبار ليبيا 24، أن حسم ملف المرتزقة يحتاج إلى قرار سياسي للبدء فيه. وهذا يعتبر أول اجتماع بحضور المراقبين الدوليين، والأمور تسير كما ينبغي.

وأضاف أنه تم بحث فتح طريق بوقرين- الجفرة، وسيتم تحديد موعد فتحها سيكون خلال الاجتماع القادم. كما تم إبلاغ غرف العمليات للطرفين.

وأشار نقاصة إلى أنه تمت مناقشة ملف المحتجزين، حيث تمت العديد من عمليات التبادل. ولكننا نواجه مشكلة كبيرة وحقيقية في ملف المفقودين والمغيبين قسراً، غياب المعلومات الكافية عنهم .

وأوضح أن ملف المفقودين عانينا منه في الماضي وسنعاني منه مستقبلاً، والأهالي يطالبون بمعرفة مصيرهم هل هم فارقو الحياة أو على قيد الحياة. والأمر بات معقد، مؤكداً تكليف ضابطين اثنين لمتابعة ملف المفقودين للكشف عن مصيرهم، و لتقصي الحقائق وجمع المعلومات بخصوصهم.