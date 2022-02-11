الخطابي: البرلمان براء من أي تعطيل للاستفتاء على الدستور

قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي إنه عندما طرحت خارطة الطريق على مجلس النواب أبدى البرلمان بعض الملاحظات فيما يتعلق بلجنة تصحيح المسار الدستوري، بالتالي على هذا الأساس طلب البرلمان من اللجنة الصفة النهائية للتعديل الدستوري في مدة أقصاها أسبوع، وعلى ضوء ذلك تم الاجتماع مع اللجنة المشكلة من مجلس الدولة والتوصل لاعتماد صيغة نهائية لتعديل الدستوري فيما يتعلق بتشكيل لجنة إحداث التوافق داخل مشروع الدستور.

الخطابي اعتبر في تصريحات متلفزة، أن الشعب هو من سيقرر إن كان هذا الدستور سيمثله أم لا وهو قابل للعمل به.

وأضاف: “لكن الدستور من 2017 أنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لكن لعند هذا التاريخ أكثر من خمس سنوات لم نستطع طرحه على الاستفتاء؛ لأن هناك مشاكل حقيقية تواجه طرحه على الاستفتاء، بالتالي كان لزامًا على مجلس النواب كونه السلطة التشريعية بالتشاور مع مجلس الدولة إيجاد صيغة تسمح أن يتم طرح مشروع الدستور للاستفتاء، المسألة هي من منطلقات وطنية”.

وأشار إلى أن مجلس النواب لا يستطيع أن يتعرض للدستور، بل عليه سن قوانين الاستفتاء فقد أحال مشروع الدستور للمفوضية العليا للانتخابات، لكن لهذه الساعة لم تستطع المفوضية أن تطرحه للاستفتاء؛ لأن هناك مشاكل في موضوع الدستور، وربما تشكيل لجنة فنية من خبراء ربما يحدث مزيد من التوافقات حول مشروع الدستور.

كما بيّن أن الدستور ليس في أدراج مجلس النواب، بحيث أنه يماطل في الاستفتاء، منذ أن تم اعتماده من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أحيل للمفوضية، بالتالي البرلمان براء من أي تعطيل للاستفتاء على الدستور، مؤكدًا على أن هناك قوة موجودة منعت الاستفتاء على الدستور وهذا لا يتحمله البرلمان وليس هو المعطل.