الخارجية الإيطالية: محاولة اغتيال الدبيبة تؤكد حاجة ليبيا للاستقرار

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، إن تأجيل الانتخابات في ليبيا فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حاليا إلى منظور انتخابي واضح وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة، وعدم اليقين بشأن طريقة التصويت دفع مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح إلى تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

أضافت سيرني في تصريحات صحفية: “نرى أن الانتخابات يجب أن تكون بالضرورة مبنية على أسس قانونية متينة ومتوافق عليها وتجرى في مواعيد ليست بعيدة جدا لتجنب أن يؤدي التأجيل الطويل إلى تغذية المزيد من عدم اليقين، وفي هذا الوضع الدقيق تواصل إيطاليا ضمان دعمها لعمل الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني ويليامز حتى لا نغفل عن الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة”

واختتمت سيرني: “محاولة اغتيال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يؤكد مجددا بشكل” دراماتيكي” على الضرورة الملحة لتحقيق الاستقرار في ليبيا” وفق تعبيرها.