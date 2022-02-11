طقس يميل للاستقرار على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاستقرار على معظم مناطق ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة: تتراوح ما بين 16 و19 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة على المرتفعات الجبلية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فتكون السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر أخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 16 و19 درجة مئوية ولا تتجاوز 13 درجة على الجبل الأخضر.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافيةً مع ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 و20 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا بسيطًا اعتبارًا من يوم الغد.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 و19 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا بسيطًا اعتبارًا من يوم الغد.

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