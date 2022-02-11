الحر: توافق مجلسي النواب والدولة خطوة على طريق بناء التوافق الوطني

أعرب أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالمنعم الحر، عن خشيته من أن تمر الأزمة الليبية بمنعطف خطير.

وقال الحر في تصريح صحفي، أخشى أن تمر الأزمة الليبية بمنعطف خطير مضيفا آمل أن تتجاوزه هذه الحكومة دون السقوط في أتون مواجهات جديدة، لم يعد يحتملها المواطن الليبي.

واعتبر الحر أن توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري خطوة على طريق بناء التوافق الوطني الذي يستدعي بالضرورة جولة حوار بينهما وبين حكومة التوافق المؤقتة برعاية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة في مجال معالجة النزاعات وبناء التسوية وبناء الثقة ما بعد النزاعات المسلحة.

وأشار الحر إلى أن توافق مجلسي النواب والدولة يعد انتصارا للإرادة الوطنية داعيا للحوار والتوافق بين الأطراف المدنية والعسكرية الفاعلة.

وأضاف الحر أنه يتوجب على الأمم المتحدة عبر آلياتها لعب دور المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، وضرورة الاعتراف بالحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية المختارة من قبل السلطة التشريعية ومجلس الدولة .