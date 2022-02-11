الارصاد: اجواء مستقرة… وهذا موعد عودة التقلبات الجوية

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 10/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فيميل الطقس للاستقرار على معظم مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-20)مْ ولا تتجاوز(14)مْ على المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير حدوث بعض التقلبات الجوية خلال أخر هذا الأسبوع (يومي الأربعاء والخميس) على مناطق الشمال الغربي قد تصحبها سقوط أمطار متفرقة.

وفي تقرير سابق نشره المركز مساء الخميس، اشار الى أن الاستقرار هو السائد خلال الأيام القادمة على معظم مناطق البلاد، وحالة البحر تعود للهدوء بداية بالساحل الغربي ثم الساحل الشرقي، والله أعلم