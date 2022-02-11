تقرير: مصلحة روما في ليبيا تقتضي الحفاظ على وجود فعال

أكد التقرير السنوي للجنة البرلمانية لأمن إيطاليا ” كوباسير”، على ضرورة حفاظ روما على وجود فعال في ليبيا، على غرار مستشفى مصراتة وأنشطة تدريب خفر السواحل، معتبرًا أن ذلك من أولويات المصالح الإيطالية، مضيفًا أن هذه المصالح تتعلق بإمدادات الطاقة، وكذلك إدارة تدفقات الهجرة غير القانونية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الهجرة في فترات معينة خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن استتباب الأمن من شأنه أن يُساهم في إدارة إمدادات الطاقة ومجابهة مشكلة الهجرة، والتهديدات الإرهابية.

وتتبع إيطاليا طريقتين للتعامل مع الأوضاع في ليبيا، فهي من ناحية؛ تواصل الالتزام على المستوى الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى؛ تعيد إطلاق الشراكة الثنائية لتقوية المؤسسات الليبية.

ويعتبر التقرير أن إنشاء الطريق الساحلي السريع واستئناف مشاريع المطارات والتعاون في المجالات الصحية والثقافية والجامعية، إلى جانب التعاون في قطاع الطاقة؛ ضمن محاور الالتزام الإيطالي تجاه ليبيا.

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