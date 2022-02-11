أول تعليق “أمريكي” عقب تكليف “باشاغا” بتشكيل حكومة جديدة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة إنها تراقب الوضع في ليبيا وتدعو إلى التهدئة.

وأكدت الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها “قناة ليبيا الأحرار” أنها تواصل دعم عملية سياسية يقودها الليبيون وتلبي مطالب الشعب بإجراء انتخابات.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أفاد بأن الأمم المتحدة مازالت تعترف بعبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة.. مشيرة إلى أن المستشارة الخاصة ستيفاني ويليامز تسعى للحصول على إيضاحات من الأطراف الليبية.

من جهته قال رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا إن الحكومة القادمة ستكون للجميع بلا استثناء قائلا إنه سيبقى في تعاون دائم مع مجلسي النواب والدولة.

وأضاف باشاغا في مؤتمر صحفي من مطار معيتيقة بطرابلس أن حكومته تفتح صفحة جديدة أساسها المصالحة والمشاركة والعمل الجماعي

وتوجه رئيس الحكومة المكلف من البرلمان بالشكر للبعثة الأممية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قائلا إنه يقدر الجهود التي بذلها الأخير طيلة فترة عمله الأشهر الماضية.