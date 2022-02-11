تصريحات الأمم المتحدة حول الدبيبة ليست منطقية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

اعتبر عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، أن تصريحات الأمم المتحدة بالاعتراف بـ “عبد الحميد الدبيبة” رئيسًا للوزراء ليست منطقية، مشيرًا إلى أن الأطراف الخارجية لا تريد الاستقرار لليبيا.

وقال أمغيب في تصريحات تلفزيونية: “أن تكليف فتحي باشاغا على رأس الحكومة الجديدة لقي قبولاً كبيرًا من قبل مجلسيْ النواب والدولة”. لافتا أن ذلك وضع القوى الخارجية في موقف محرج، كما أن الليبيين لا يهمهم موقف الأمم المتحدة.

وأوضح أمغيب أن مجلس النواب قال كلمته واختار عن اقتناع باشاغا رئيسًا جديدا للحكومة. لافتًا إلى أن المجلس حاول السنوات الماضية إصدار بعض القرارات. إلا أنه اكتشف أن هناك من يستخدم الطرف الآخر في السلطة لإجهاض تلك القرارات.

يذكر أن تصريحات أمغيب تأتي عقب تصريح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك. حيث قال: “إن الأمم المتحدة ستُواصل اعترافها بالحكومة التي تم تكليفها بإيصال البلاد إلى الانتخابات كحكومة شرعية وهي حكومة الدبيبة”.