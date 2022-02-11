مشيرب: نحن نواجه في طرابلس أعداء مثل كفار قريش واليهود في غزوة الأحزاب

قال عبد الرزاق مشيرب، خطيب وإمام مسجد بن نابي بطرابلس، في أعقاب وصول فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب إلى طرابلس لتولي مقاليد السلطة، إننا فى أمس الحاجة لمراجعة تفاصيل غزوة الأحزاب وكيف اجتمع الأعداء على مختلف قبائلهم وانتماءاتهم وأديانهم وأعراقهم، جمعهم شئ واحد فقط ألا وهو كراهية الحق والرغبة فى اجتثاته.

أضاف على حسابه بموقع فيسبوك: “كفار قريش قوم النبى، قبائل العرب التى لا تريطها به صلة اليهود الذين نقضوا العهد

المنافقون المندسون وهم الأخطر، وما أشبه الليلة بالبارحة، فاللهم خندقا كخندق المدينة يحول بيننا وبين الظالمين والخونة المنافقين” وفق تعبيره.