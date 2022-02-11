مؤكد دعمها للحكومة الجديدة.. بلدية بنغازي تدعو البعثة الأممية بعدم التدخل في الشأن الليبي

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية بنغازي دعمها للحكومة الجديدة المعتمدة من قبل مجلس النواب، داعية المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى احترام تعهدهما بعدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي.

وكان قد صوت مجلس النواب خلال جلسة أمس الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة.

ورحبت البلدية في بيان لها، بمصادقة مجلس النواب على خارطة طريق جديدة تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد 14 شهرًا. وصادق مجلس النواب على مواد مشروع خارطة الطريق خلال جلسة الإثنين الماضي.

وحذر البيان من وصفهم بـ “المُتأمرين.. من أن الشعب الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام مؤامراتهم”.

وأكد البيان على أن “وحدة ليبيا وشعبها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب”.

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس للوزراء في ليبيا. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك. للصحفيين في نيويورك إن “المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبدالحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا”.

من جانبه قال الدبيبة، الخميس، إنه “لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس”.

ولفت الدبيبة إلى أن “المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف”. معتبرًا أن “ما حدث في مجلس النواب هو تعدٍ صريح على اختصاص المجلس الرئاسي”.