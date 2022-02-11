كاشفاً عن مبادرة جديدة… الدبيبة يؤكد: ارفض جر ليبيا لحرب جديدة وأهل طربلس سيدافعون عن أنفسهم!

قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، في مقابلة مع تلفزيون “ليبيا الأحرار”، الجمعة، إنه يبحث خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد وقد تعلن حكومته عن مبادرة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن محور مبادرته سيكون وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب. وأشار إلى أنه مستعد للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته.

وذكر رئيس الوزراء المؤقت أن رئيس مجلس النواب طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة لفترة أطول.

وأوضح الدبيبة أن “اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة محاولة أخرى للدخول إلى طرابلس بالقوة”.

وأضاف “كنت وما زلت رافضا لمحاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة … أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم”.