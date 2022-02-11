الدبيبة: المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير الحكومة

العنوان-طرابلس

قال، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، إنه مازال يمارس عمله وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار.

واعتبر الدبيبة، في تصريحات، أن المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف.

وأضاف، أن “من واجبي أن أسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي ومازلت ملتزما بذلك”.

وذكر الدبيبة، أن رئيس مجلس النواب طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة لفترة أطول.

أتى ذلك بعد أن صوت مجلس النواب بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة المقبلة.