الدبيبة: مازلت أُمارس عملي وفقا لخارطة الطريق المعتمدة في جنيف

قال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إنّه لا يزال يمارس عمله وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في جنيف.

وذكر الدبيبة في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار، أنّ المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف، مشيرا إلى أنّه لا يزال ملتزما بتسليم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي.

وتابع الدبيبة أنّ رئيس مجلس النواب لديه مشكلة معه منذ خسارة قائمته في ملتقى جنيف وهو لم يقبل الخسارة، وأنّه طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل استمراره رئيسا للحكومة مدة أطول.

وأضاف الدبيبة أنّ حفتر قاد حربا على طرابلس وترشح للانتخابات الرئاسية ولم أعارض ذلك لأنه خيار لليبيين، مؤكدا أنّه لا يمكن نسيان أنّ العاصمة كانت قد حوصرت بالدبابات والطائرات.

وبيّن الدبيبة أنّه كان هناك محاولة لاقتحام العاصمة بالقوة وما يجري حاليا هو محاولة جديدة لدخول العاصمة بالقوة بأدوات مختلفة، مجددا رفضه لمحاولات جر الليبين نحو حرب جديد.