الهيئة الطرابلسية تدعو للاعتصام بميدان الشهداء

دعت ما تعرف بـ”الهيئة الطرابلسية” للتظاهر اليوم الجمعة، بميدان الشهداء رفضا للحكومة الجديدة وتأييدا لاستمرار عبدالحميد الدبيبة على رأس السلطة التنفيذية، وإسقاط البرلمان ومجلس الدولة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم الجمعة:” شعارنا اليوم

كلنا في الميدان لإسقاط البرلمان”.

وقالت الهيئة الطرابلسية، إنها تدعو جميع الليبيين في العاصمة طرابلس وجميع المدن الليبية للخروج اليوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى ميدان الشهداء وباقي الميادين في المدن الليبية الأخرى للمطالبة بإسقاط البرلمان وإلغاء مجلس الدولة وإعلان الاعتصام العام”.

ويشار إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته أمس الخميس، لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.