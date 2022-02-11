الديباني لـ«بوابة إفريقيا»: التصويت على التعديل الدستوري صحيح من الناحية القانونية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

11 February, 2022

أكد الباحث القانوني والمهتم بالشأن السياسي عبدالله الديباني، أن تصويت مجلس النواب أمس الخميس، على تعديل الإعلان الدستوري، تم بطريقة صحيحة وقانونية بناء على اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس النواب.

وقال الديباني في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن” التصويت على الإعلان الدستوري تم بالأغلبية الموصوفة وليس المطلقة، وذلك بحضور ثلثي الأعضاء حيث إنه وفي مقرر الجلسة تم التأكيد على حضور 147 نائب للجلسة، وبهذا يجتاز النصاب ثلثي الحضور وذلك إذا ما نظرنا إلى حالات بعض النواب ممن توفاهم الله أو من اختفى أو استقال أو قاطع الجلسات ليصبح العدد الإجمالي والفعلي للنواب 192 عضو”.

وأوضح الديباني، إن اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس النواب تنص على التصويت بالأيدي، وبالتالي عملية التصويت تمت وفق اللوائح الداخلية للمجلس وهي صحيحة وقانونية.

يشار إلى أن مجلس النواب عقد جلسة رسمية أمس الخميس، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، وتم خلال الجلسة تلاوة التعديل الدستوري الثاني عشر بعد إقراره من قبل لجنة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب وكذلك لجنة مجلس الدولة المختصة بهذا الصدد والتوافق على هذا التعديل، حيث تم بالفعل التصويت على إقرار التعديل الدستوري بـ 126 صوتاً من أصل النواب الحاضرين في جلسة اليوم الذين تجاوز عددهم 147 نائباً.