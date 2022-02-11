المركز الوطني للأرصاد ينشر نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الجوية الصادرة، اليوم الجمعة، أن يميل الطقس في ليبيا إلى الاستقرار على معظم المناطق.

وأوضح المركز أن رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة تكون حالة السماء فيها صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة على المرتفعات الجبلية.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة تكون حالة السماء قليلة السحب. مع احتمال ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر آخر الليل وفي صباح الغد. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة على الجبل الأخضر.

أما الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا ابتداءً من يوم الغد.

وتكون حالة السماء في الكفرة- السرير- تازربو صافية بوجه عام. والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا ابتداءً من يوم الغد.