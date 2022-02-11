البيباص: لم أعلن انسحابي من الترشح للحكومة رسميا

أعلن المترشح لرئاسة الحكومة المقبلة خالد البيباص أنه لن ينسحب من سباق رئاسة الحكومة، موضحا أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قال خلال كلمته إنه أبلغ بأني انسحبت، ولم أعلن انسحابي بشكل رسمي.

وأشار البيباص إلى أنه عندما بوشر التصويت للمترشح فتحي باشاغا، الأغلبية رفعت يدها على التصويت لرئاسته للحكومة داخل القاعة.

وأضاف البيباص، أنه أعلن في وقت سابق بأنه لن ولم يعترض على نتائج صناديق الاقتراع مهما كانت، مشيرا إلى أن هذه ليست الديمقراطية، والجلسة لم تسرْ كما ينبغي ولم تكن هناك صناديق اقتراع للتصويت خلال الجلسة.

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