فؤاد: بقاء الدبيبة سيسرّع بالذهاب إلى الانتخابات

قال محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، إن بقاء عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة يسرع سيناريو الانتخابات، بعكس تولي فتحي باشاغا الذي يعني التمديد للبرلمان ومجلس النواب 3 سنوات أخرى.

كتب فؤاد على فيسبوك: “لم ولن تسمع منى كلمة واحدة فى تأييد الدبيبة وحكومته ولن ترى منى أى موقف للدفاع عنهم، أنا اطالب بانتخابات نيابية وأرى أن بقاء الدبيبة سيسرع بالذهاب للعملية الانتخابية وأن استلام باشاغا يعنى التمديد للبرلمان ومجلس الدولة لمدة لا تقل عن 3 سنوات”.

وواصل قائلًا: “وللتوضيح اكثر فرغم اننى كنت الاعلى صوتا فى معارضة السراج فاننى كنت ضد جنيف وكنت اؤيد بقاء حكومته للاشراف على الانتخابات”.