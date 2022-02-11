ماكرون يثمن جهود السيسي لصون المؤسسات الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة

ثمن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، مشيرا إلى أن هذه الجهود محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي وماكرون في مدينة بريست الفرنسية، الجمعة، على هامش قمة «محيط واحد».

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن لقاء السيسي وماكرون تطرق إلى مناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا توافق الطرفين «حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضي الليبية، والقضاء على الإرهاب».

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ورحبت مصر مساء أمس الخميس، بالإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة وذلك بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مؤكدة استعدادها لدعم المؤسسات الوطنية الليبية.

في المقابل لم يصدر عن فرنسا أي تعليق بالخصوص حتى اللحظة، حول تكليف مجلس النواب لفتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.