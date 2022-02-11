بلدية جنزور تُطلق مشروع صيانة طرقات محلة السرَّاج

شهدت محلة السراج في مدينة طرابلس أعمالاً موسعة لصيانة الشوارع والطرقات، وقد انطلقت الأعمال صباح اليوم الجمعة بدايةً من صيانة طريق جزيرة دوران “المشتل” إلى طريق منشأة المواشي واللحوم – وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لبلدية جنزور التي تقع في نطاقها “السراج”.

وأفادت البلدية بأن أعمال الصيانة تحت إشراف مدير إدارة المشروعات ومدير إدارة المرافق المحلية بديوان بلدية جنزور، والشركة المنفذة للمشروع، هي “امتياز المستقبل للمقاولات العامة”.

وباشرت الشركة المنفذة من فورها بعملية كشط الطبقة الأولى للأسفلت، وتكسير بعض الكتل الخرسانية الموجودة في الطريق وتجهيز الطريق لإعادة تعبيدها.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تعاقد الحكومة مع الشركة المنفذة، إلا أن أهالي محلة السراج وفي مقدمتهم “فريق العمل التطوعي السراج” قد تعاونوا مع البلدية في هذا المشروع، علاوةً على مساهمة “القوة الوطنية المتحركة” على تأمين موقع المشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية